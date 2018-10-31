حازم جلال: البنات رزق وهناك فتيات بـ 100 راجل.. فيديو

قال الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي، إن الرجل عندما يرزق بالبنت يسب ويلعن ويتهكم ويتطاول على الله، وهذه البنت قد تكون عند الله أفضل وأحسن من ألف رجل، مشيرا إلى أن البنت نعمة وعطية من الله ويجب أن تقابل النعمة بالشكر.



واستشهد جلال، خلال لقائه على فضائية " المحور" بقوله تعالى" وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا مضيفا: وإذا بشر أحد هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة ما يضيفه إليه من ذلك له، ظلّ وجهه مسودًا من كراهته له ( وَهُوَ كَظِيمٌ ) يقول قد كَظَم الحزنَ، وامتلأ غما بولادته له، فهو لا يظهر ذلك، مضيفا: البنات رزق.



