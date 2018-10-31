ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حازم جلال: البنات رزق وهناك فتيات بـ 100 راجل.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي، إن الرجل عندما يرزق بالبنت يسب ويلعن ويتهكم ويتطاول على الله، وهذه البنت قد تكون عند الله أفضل وأحسن من ألف رجل، مشيرا إلى أن البنت نعمة وعطية من الله ويجب أن تقابل النعمة بالشكر.

واستشهد جلال، خلال لقائه على فضائية " المحور" بقوله تعالى" وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا مضيفا: وإذا بشر أحد هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة ما يضيفه إليه من ذلك له، ظلّ وجهه مسودًا من كراهته له ( وَهُوَ كَظِيمٌ ) يقول قد كَظَم الحزنَ، وامتلأ غما بولادته له، فهو لا يظهر ذلك، مضيفا: البنات رزق.

loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر ميس حمدان الحقيقي

تصريح رونالدو بشأنه هو وميسي يستفز ميدو

شاهد.. تعليق ناري لتوفيق عكاشة على أجور الفنانين يتسبب في أزمة

وصول أول رحلة طيران من بولندا إلى طابا بعد توقف 4 سنوات.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

الخولي يكشف أسباب استقالة التوأم من المصري والتعاقد مع آخر

هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

أسعار عمرة المولد النبوى 1440

الجزائري بن عبيد يقترب من إدارة نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي

احترس.. التوابل المطحونة تسبب السرطان.. فيديو

صدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

فيديو

ضبط تابوت بداخله مومياء بحوزة 4 أشقاء بالجيزة .. فيديو
فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو
السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو
شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا
فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟