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أخبار العالم

روحاني يعترف بمرارة العقوبات الأمريكية على إيران

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:23 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
حسام رضوان
اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بمرارة العقوبات الأمريكية على بلاده، قبيل أيام من دخول الحزمة الثانية منها حيز التنفيذ.

وبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، حذر روحاني الشعب الإيراني من أنه قد يواجه أوقاتا صعبة -في حين أن الشعب يعيش بالفعل ظروفا اقتصادية وقمعية مأساوية- عندما تدخل العقوبات الامريكية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.

وقال روحاني إن العقوبات الأمريكية ظلما جديدا لا تخشاه حكومته، التي تواجه تهديدات بسحب الثقة منها بسبب فشلها في التعامل مع الأزمات، وخاصة الاقتصادية منها.

وأضاف أن الشعب واجه أوقاتا عصيبة خلال الشهور القليلة الماضية ومن المحتمل أن تكون الشهور القليلة المقبلة صعبة، لكن الحكومة ستستغل كل طاقتها لتقليل هذه المشاكل.
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