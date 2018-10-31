تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة عام 2018.. مستند

ينفرد صدى البلد بنشر الميزانية السنوية لاتحاد الكرة التى تم اعتمادها أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العمومية العادية للجبلاية التى جرت فعالياتها فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.



وأظهرت الميزانية السنوية التى تقدم بها سيف الله مصطفى مراقب الحسابات للجبلاية اجمالى الإيرادات فى عام 2018 بلغ 245744899 جنيها بعدما كان فى 2017 يقدر بـ 151917828 جنيها.



وكشفت الميزانية السنوية عن اجمالى المصروفات للجبلاية فى عام 2018 البالغ قدره 218881497 جنيها بعدما كانت فى عام 2017 تقدر المصروفات بـ 119312685 جنيها.



وتشير الميزانية السنوية الى زيادة فائض إيرادات الجبلاية عن المصروفات حيث جاءت فى عام 2018 بمبلغ 26863402 جنيها بعدما كانت فى عام 2017 تقدر بـ 32605143 جنيها.