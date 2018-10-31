لبنان تعلن عن تأمين العودة الطوعية لمئات من النازحين إلى سوريا غدًا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنها ستقوم بتأمين "العودة الطوعية" لمئات من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا، صباح غد الخميس.





وذكر بيان صادر مساء اليوم عن الأمن العام اللبناني أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا من خلال 3 معابر ومراكز الحدودية (الزمراني والمصنع والعبودية) وأنه تم تحديد 4 مناطق رئيسية على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.





ويتولى الأمن العام اللبناني منذ قرابة 5 شهور، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.



