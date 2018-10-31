فنان العرب يكشف سر غيابه عن زيارة ملك السعودية للمناطق الشمالية

كشف المطرب محمد عبده عن سر غيابه عن زيارة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى للمناطق الشمالية.



وقال محمد عبده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "إلى أحبتي جمهور الفنون والثقافه يؤسفني عدم إشتراكي في الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمناطق الشماليه لتواجدي خارج المملكة حتى العاشر من شهر نوفمبر ٢٠١٨ للعلاج".



يذكر ان محمد عبده الغى جميع الحفلات الخاصة به والتى كان من المقرر احياؤها فى الفترة الاخيرة لعلاجه بالخارج.