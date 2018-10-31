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مجلس الأعمال المصري الألماني: نحتاج لبذل الجهود للقضاء على البيروقراطية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:38 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال وليد جمال الدين، عضو مجلس الأعمال المصري الألماني، إن المجلس معترف به من الجانبين المصرى والألمانى، موضحا أن اللقاء يتم 4 مرات فى العام، والمجلس العام يجتمع مرة واحدة بالعام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مجتمع الأعمال الألمانى يشتكى من البيروقراطية وتعطل المشروعات، معلقًا « نحتاج إلى بذل الجهود للقضاء على البيروقراطية لزيادة حركة الاستثمار.

وأشار إلى أن القيادات العليا تحل المشكلات، لكن القيادات الوسطى فى الوزارة تكون هى سبب المشكلة.

وأوضح أن المستثمر يتعرض لمشكلات كثيرة من القيادات الوسطى على الرغم من وجود قانون وطالب بحل هذه المشكلات.
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