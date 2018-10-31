شاهيناز لمنتقديها: مفيش حد بيدخل حياة التاني ولا بيتحاسب بداله

قالت المطربة شاهيناز، إن كل إنسان لديه علاقة خاصة مع ربه لا أحد يعلم عنها شيئا.



وأضافت "شاهيناز"، خلال لقائها عبر فضائية "ام بي سي": «محدش يعرف نوايا الناس، اللي بتخلع الحجاب أو اللي بتفضل محجبة أو بتلبس النقاب دي حرية شخصية».



وأشارت: «دائما النصح يكون بالحسني، مينفعش نفضل نقول تعليقات تجرح شعور الناس اللي قدامنا، مفيش حد بيدخل حياة التاني ولا بيتحاسب بداله، وأنا دايما بالتمس لهم العذر، علشان ممكن يكونوا شايفين الشكل دا أحسن»، مؤكدة: «في الآخر أنا بس اللي أقدر أحكم ايه الأحسن بالنسبالي كشخص قبل أن أكون فنانة».