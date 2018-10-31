ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

سجن سيدة كويتية بسبب توجيه الشتائم لأبنائها أثناء مذاكرة دروسهم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
كريم جمال
قرت محكمة قضايا الجنح في دولة الكويت، بحبس أم كويتية شهرا مع الشغل والنفاذ، بعد قذفها أبناءها بالسباب أثناء المذاكرة معهم ومراجعة دروسهم استعدادا للامتحانات.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، أن والد الأبناء تقدم ببلاغ إلى السلطات المختصة، بعدما شعر بالضيق من طريقة معاملة الأم لأبنائها، وكثرة توجيهها السباب لهم أثناء المذاكرة، مثل "ادرس يا حمار".

وترافع المحامي مصطفى ملا يوسف أمام دائرة الجنح مؤكدا وجود "أركان الجريمة بحق المتهمة، وأيد دفاعه بأدلة الإثبات، ومنها تصوير وتسجيل فيديو للأم وهي تسيء لأبنائها بألفاظ خارجة وتحريات المباحث التي أكدت التهمة ولا سيما أقوال الأبناء".
loading...

ترشيحاتنا

أسعار عمرة المولد النبوى 1440

الزراعة: انفراج أزمة البطاطس خلال شهر.. فيديو

والدة انتحارية تونس تكشف تفاصيل جديدة بشأنها

جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الموقف يشتعل بشرق المتوسط.. تركيا تتحدى قبرص واليونان وتبدأ التنقيب عن الغاز

موقع روسي ينقل معاناة السياح بسبب حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

صدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

نجلة حسام حسن تكشف تفاصيل مثيرة عن رحيل التؤأم من المصري

المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية: اختلفنا في اللعب فضربته بمطواة

محمد صلاح يعود لمنصات التتويج بالمنافسة على جائزة هدف الشهر في ليفربول

محافظ بورسعيد يحذر من أي أعمال شغب والخروج عن القانون

رساله ترحيب حارة من الاهلي ببعثة فريق الترجي قبل الوصول لبرج العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

فيديو

وليد جمال: بعض المصانع تعرضت للغلق بسبب قلة العمالة.. فيديو
ضبط تابوت بداخله مومياء بحوزة 4 أشقاء بالجيزة .. فيديو
فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو
السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو
شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟