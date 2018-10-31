سجن سيدة كويتية بسبب توجيه الشتائم لأبنائها أثناء مذاكرة دروسهم

قرت محكمة قضايا الجنح في دولة الكويت، بحبس أم كويتية شهرا مع الشغل والنفاذ، بعد قذفها أبناءها بالسباب أثناء المذاكرة معهم ومراجعة دروسهم استعدادا للامتحانات.



وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، أن والد الأبناء تقدم ببلاغ إلى السلطات المختصة، بعدما شعر بالضيق من طريقة معاملة الأم لأبنائها، وكثرة توجيهها السباب لهم أثناء المذاكرة، مثل "ادرس يا حمار".



وترافع المحامي مصطفى ملا يوسف أمام دائرة الجنح مؤكدا وجود "أركان الجريمة بحق المتهمة، وأيد دفاعه بأدلة الإثبات، ومنها تصوير وتسجيل فيديو للأم وهي تسيء لأبنائها بألفاظ خارجة وتحريات المباحث التي أكدت التهمة ولا سيما أقوال الأبناء".