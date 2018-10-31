دورة إسعافات أولية للزائرات الصحيات في سيناء

نظمت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بالتنسيق مع مؤسسة مصر للتنمية والإبداع والتي تقام بمستشفى العريش العام لمدة 3 أيام تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



وشهدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة التربية والتعليم بشمال سيناء افتتاح الدورة التدريبية للزائرات الصحيات عن الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ بمدارس شمال سيناء.



وتستهدف الدورة التدريبية تدريب الزائرات على كيفية التصرف عند حدوث أزمات في المدرسة والتدريب على الإسعافات الأولية إلى حين نقل الحالة إلى المستشفى لاستكمال العلاج المناسب.