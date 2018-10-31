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أخبار العالم

خارجية الفلبين تصدر بيانا بشأن رعاياها المضبوطين فى حفل هالوين الرياض

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:41 م
من حفل هالوين الرياض
من حفل هالوين الرياض
حسام رضوان
بعدما ألقت السلطات السعودية القبض على منظمي حفل "هالوين" أو "الهلع" أقيم في العاصمة الرياض، ما تسبب في إزعاج السكان وإثارة الذعر فضلا عن مخالفته للقوانين السعودية. أصدرت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن ضبط 17 فلبينية، شاركن في الحفل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، طالب البيان المواطنين الفلبينيين بضرورة احترام قوانين وتقاليد المملكة التي تستضيفهم.

وقالت الخارجية الفلبينية إنها قامت بزيارة الموقوفات، وإنها تتابع قضيتهن بالتعاون مع السلطات السعودية.
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