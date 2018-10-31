صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة لها بالفستان الأحمر حيث خضعت إلى جلسة تصوير حديثة لصالح إحدى المجلات الأجنبية وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وقد انهالت العديد من التعليقات السلبية على الصور حيث انتقد جمهورها ملابسها واختيارها للفستان الأحمر مبررين انتقادهم بأنه غير لائق بها خاصة أنها تحرص على الظهور بإطلالة مميزة وهو ما يعد صدمة بالنسبة لجمهورها.



يذكر أن ياسمين صبرى كان آخر أعمالها فيلم "الديزل" الذى شاركت فى بطولته مع الفنان محمد رمضان وهنا شيحة وتأليف وإخراج ياسر سامى.