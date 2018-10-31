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رياضة

رقم خرافى لمصروفات هيكتور كوبر فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية.. مستند

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:48 م
هيكتور كوبر
هيكتور كوبر
يسرى غازى
ينشر صدى البلد مصروفات الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى السابق التى وردت ضمن بنود الميزانية السنوية لاتحاد الكرة التى تم اعتمادها أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العمومية العادية للجبلاية التى جرت فعالياتها فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

وأظهرت الميزانية السنوية التى تقدم بها سيف الله مصطفى مراقب الحسابات للجبلاية مصروفات المدرب الأجنبى للفراعنة الكبار والبالغ قيمتها فى عام 2018 حتى إنتهاء عقده بعد مشاركة منتخب مصر الأول فى نهائيات مونديال روسيا الأخير 34 مليونا و644 الفا و992  جنيها.

وكشفت الميزانية السنوية عن مصروفات كوبر التى كانت فى عام 2017 والتى بلغت قيمتها 13 مليونا و153 ألفا و 684 جنيها.
رقم خرافى لمصروفات هيكتور كوبر فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية.. مستند
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