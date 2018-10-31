المدير الفني السابق لآرسنال: لن أعود الى الدوري الإنجليزي

كشف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال، اليوم الأربعاء، عن موقفه من العودة للتدريب في إنجلترا بعد تركره منصب المدير الفني للجانرز.



وقال فينجر، خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "في اللحظة الحالية أحصل على راحة ممتازة، وأشاهد العديد من مباريات كرة القدم".



وعن احتمال العودة للبريميرليج، أجاب: "لقد قلت إن أفضل طريقة للعودة، لن تمر بإنجلترا، لأنني قضيت وقتًا طويلًا فيها، وسيكون من الأفضل البداية في مكان آخر".



وأضاف: "لكن في اللحظة الحالية، لا أستطيع إخباركم عن مستقبلي، لأنني لا أعرف أين سأكون.. بالتأكيد سأكون في مكان ما، لكني لا أعلم ما هو".







