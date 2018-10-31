ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المدير الفني السابق لآرسنال: لن أعود الى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
أحمد هاني
كشف الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال، اليوم الأربعاء، عن موقفه من العودة للتدريب في إنجلترا بعد تركره منصب المدير الفني للجانرز.

وقال فينجر، خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "في اللحظة الحالية أحصل على راحة ممتازة، وأشاهد العديد من مباريات كرة القدم".

وعن احتمال العودة للبريميرليج، أجاب: "لقد قلت إن أفضل طريقة للعودة، لن تمر بإنجلترا، لأنني قضيت وقتًا طويلًا فيها، وسيكون من الأفضل البداية في مكان آخر".

وأضاف: "لكن في اللحظة الحالية، لا أستطيع إخباركم عن مستقبلي، لأنني لا أعرف أين سأكون.. بالتأكيد سأكون في مكان ما، لكني لا أعلم ما هو".



loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

قرار مفاجىء من ليستر سيتي بعد تحطم مروحية مالك النادى

طالب يقتل زميله بمطواة داخل مدرسة بالمنوفية

قرار عاجل من وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

حلبية يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل التوأم عن النادي المصري

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مباراة الترجي بالنهائي الأفريقي

الخولي يكشف أسباب استقالة التوأم من المصري والتعاقد مع آخر

رساله ترحيب حارة من الاهلي ببعثة فريق الترجي قبل الوصول لبرج العرب

نجلة حسام حسن تكشف تفاصيل مثيرة عن رحيل التؤأم من المصري

صدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

مهاجم النجم الساحلى يقترب من الانضمام للزمالك

نور.. طفلة ذا فويس كيدز تغيب عن الحياة بسبب خطأ طبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

فيديو

وليد جمال: بعض المصانع تعرضت للغلق بسبب قلة العمالة.. فيديو
ضبط تابوت بداخله مومياء بحوزة 4 أشقاء بالجيزة .. فيديو
فريق واما يعود بعد غياب بأغنية مش وحيد.. فيديو
السيسي يلتقي الوفد الإعلامي المصري في ألمانيا.. فيديو
شاهد .. الرئيس السيسي يسطر صفحة جديدة من الشراكة الراسخة والعلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟