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رياضة

المصري تحت 16 سنة يهزم المريخ 3 / 1 في بطولة الجمهورية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
فاز فريق المصري تحت 16 مواليد “2002” على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب مركز شباب الزهور ببورسعيد ضمن مباريات بطولة منطقة بورسعيد لتلك الفئة العمرية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد بقيادة الكابتن ميدو سلامة.

انتهى الشوط الاول للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ، تقدم المريخ بهدفه الوحيد في الدقيقة السادسة وهو الهدف الذي أشعل حماس لاعبي المصري فضغطوا بشدة وكانوا قريبين من احراز العديد من الأهداف لولا التسرع وسوء الحظ ، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر صافرة حكم المباراة بنهاية الشوط الأول ، سجل مهند صادق نجم هجوم المصري هدف التعادل لفريقه

وفي الشوط الثاني استمر المصري في ضغطه المتواصل وجاءت تغييرات هيثم الشامي المدير الفني للمصري لتضفي المزيد من الحيوية على صفوف فريقه الذي وضح عليه ارتفاع لياقته البدنية والفنية في الوقت الذي تراجع فيه المريخ للدفاع ، وأسفر الضغط عن أهدافًا للنسور الخضر فنجح مهند صادق في احراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثامنة والثلاثين ، وقبل أن يستفيق لاعبي المريخ من صدمة الهدف ، نجح مهند صادق في تتويج جهود فريقه باحرازه الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة الثانية والأربعين محققًا لقب الهاتريك ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مثل المصري في المباراة : أحمد عبد الرسول لحراسة المرمى ، عبد السلام أحمد ، كريم أيمن ، أحمد صالح ، أحمد شداد (مصطفى عبد البديع)، شحاته أحمد (محمد السيد وردة) ، ابراهيم سعيد ، السيد نشأت ، محمد ابراهيم فرحات (اسلام أنور) ، مهند صادق ، زياد فرج.

ويتكون الجهاز الفني من كابتن هيثم الشامي مديرًا فنيًا ، كابتن اسلام النجاري مدربًا لحراس المرمى ، كابتن ميدو عامر اداريًا ، كابتن عبد الرحمن قلاوينة للعلاج الطبيعي فيما يشرف على القطاع فنيًا الكابتن سيف داود نائب المدير الفني للقطاع ، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى ، الكابتن كريم ذكري مسئول شئون اللاعبين.
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