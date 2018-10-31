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محافظات

أمن القليوبية يحرر ميدان الحرازية بطوخ من قبضة الباعة الجائلين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:53 م
حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة التعديات
إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بطوخ حملة لإزالة الاشغالات والباعة بالمدينة وشارك فى الحملة اللواء طارق العجيزى حكمدار الأمن والعميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ والعميد وليد شنن رئيس شرطة مرافق القليوبية والرائد أحمد شوقى رئيس وحدة مرافق طوخ .

وقال محمد خيرى عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ إن الحملة استهدفت رفع الإشغالات ونجحت في تحرير ميدان الحرازية من بلطجة الباعة الجائلين وفرض سيطرة القانون وهيبة الدولة. 

وأكد رئيس المدينة أنه قد تم وضع خطة لتطوير الميدان ضمن خطة مجلس مدينة طوخ لتطوير وتجميل المدينة.

أمن القليوبية يحرر ميدان الحرازية بطوخ من قبضة الباعة الجائلين
أمن القليوبية يحرر ميدان الحرازية بطوخ من قبضة الباعة الجائلين
أمن القليوبية يحرر ميدان الحرازية بطوخ من قبضة الباعة الجائلين
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