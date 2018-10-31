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تعليم

تعليم كفر الشيخ يستقبل الثانية عالميا في مسابقة تحدي القراءة العربي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:58 م
صدى البلد
محمود زيدان
استقبل وفد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مريم محمد يوسف عبد السلام، الطالبة بالصف الثاني الثانوي علمي بمجمع رخا التابع لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بمطار القاهرة، لحصولها على المركز الثاني على العالم في مسابقة" تحدي القراءة العربي "للدورة الثالثة، التي أقيمت بإمارة دبي بدولة الإمارات العربي، وكرمها الأمير محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى .

وقدمت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،وهناء شهاب وكيل المديرية ، التهنئة لأسرة الطالبة بحصولها على المركز الثاني على مستوى العالم لتكون الطالبة الأولى في مصر بالتربية والتعليم تحصل على هذا المركز ، من بين 170 طالب وطالبة على مستوى العالم العربي والدول وغير العربية.

قالت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها كانت على ثقة كبيرة بمريم وأنها ستعود لكفر الشيخ وقد حصلت على مركز متميز، لترفع اسم مدرستها وإدارتها ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عاليا، في ظل اهتمام كبير ودعم من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ .
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