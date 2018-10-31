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محافظات

محافظ بني سويف: فتح الباب أمام 6 آلاف توك توك إضافية لترخيصها

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:59 م
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
محمد عبد الحليم
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، على فتح باب الترخيص لـ 6 آلاف توك توك إضافية، لحل مشكلة نقل المواطنين بالمراكز، نظرا للزيادة المطردة للامتداد العمراني، والذي تطلب زيادة وسائل المواصلات.

وتأتي الموافقة، ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع تلك المركبات، وتنظيم خط سيرها، وحرصًا على حياة المواطنين والحد من التجاوزات التي تحدث من بعض السائقين، وكذلك في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي برئاسة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ،وبحضور اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.

وشدد المحافظ، على أهمية انطباق الاشتراطات الفنية والتنظيمية على التكاتك التي ستمنح لها التراخيص، والتي من أهمها منع تسيير مركبات التوك توك على الطرق الرئيسية والسريعة وأن يقتصر سيرها فى الطرق الفرعية الداخلية.

ووجه بتكثيف الحملات المرورية بالتنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية والجهات المعنية لإلزام سائقي التوك توك بالالتزام بخطوط السير المحددة، والحد من التكدس المروري الذى قد يكون التوك توك سببا أساسيا له فى بعض الأحيان، مشيرا إلى أنه كلف المرور بإعداد تصور لتنظيم عمل التكاتك بالشوارع وخطوط السير بما يحقق السيولة المرورية وعدم التواجد فى الطرق الرئيسية.

وعلى الجانب الآخر، طالب المحافظ، بتسهيل الإجراءات أمام سائقي أو أصحاب التكاتك للحصول على التراخيص، وتقنين أوضاعهم دون أن يؤثر ذلك على استيفاء الاشتراطات الأساسية والتى لا يمكن التساهل فيها، مع دراسة الوضع الحالي لتوزيع الحصص المسموح بها لكل مركز، وإمكانية زيادتها أو تعديلها بما يتناسب مع طبيعة الحركة المرورية واحتياج المواطنين لهذه الخدمة.
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