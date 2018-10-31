الورداني: نستقبل 6 آلاف فتوى سنويا منها 4800 عن الطلاق.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك 6 آلاف فتوى تصل الدار على مدار العام منها، 4800 فتوى عن الطلاق فالأمر كارثة حقيقية، والطلاق أصبح قضية أمن قومي.



وأضاف الورداني، خلال لقائه على فضائية "الناس" إن المجتمع المصري في حاجة إلى الترميم المجتمعي، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الاطفال يواجهون مشاكل بسبب الطلاق في وقت نواجه فيه تطرفا وإرهابا ومشاكل اقتصادية.



وتابع: الطلاق قضية مركزية ومجتمعية تحتاج إلى حلول وتكاتف من جميع المؤسسات.

