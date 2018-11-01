مرشح لسكرتارية عليا الوفد: أسعى لتوصيل صوت شباب الحزب

قال عمرو عبد الباقى ، رئيس لجنة شباب حزب الوفد بالشرقية، إنه ترشح لسكرتارية الهيئة العليا لحزب الوفد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر، نظرا لخبرته داخل الحزب، وأنه عضو بالوفد منذ عام 2006 وابن الوفد ويشغل منصب رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية.





وأشار "عبد الباقى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن ترشحه جاء بهدف توصيل صوت شباب الوفد للهيئة العليا للحزب، مؤكدًا أننا لدينا عقيدة بأن السكرتارية الوفدية هامة باعتبارها حلقة وصل بين الهيئة الوفدية والهيئة العليا لحزب الوفد.





وأوضح رئيس لجنة شباب حزب الوفد بالشرقية، أن ترشحه لسكرتارية الهيئة العليا جاء بمثابة تدريب له للترشح لانتخابات الهيئة العليا، مؤكدا أننا نعد الوفديين بأداء جيد وأن تكون هناك سكرتارية وفدية على أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة.