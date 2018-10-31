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اقتصاد

الوكالة الأمريكية تنظم مسابقة لريادة الأعمال ضمن مشروع wise

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:58 م
صدى البلد
محمد يحيي
نظمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم، مسابقة لريادة الأعمال ضمن مشروع تعزيز قوى العمل وتنمية المهارات wise، لدعم قدرات الشباب وتوفير فرص العمل بما ينعكس على التنمية الاقتصادية والمستدامة على مستوي المحافظات.

وشارك بفعاليات المسابقة كل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور عبد الوهاب الغندور رئيس صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء وريبيكا لاتوراكا نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير العاملة وتعزيز المهارات بالوكالة.

وذكر جوزيف غانم، مدير مشروع تطوير الويب العاملة وتعزيز المهارات بالوكالة الأمريكية للتنمية، أن المشروع بعنوان wise, يسعى لربط التدريب بسوق العمل عبر ٢٥ مشروعا مقدما من الشباب علي مستوى ١١ محافظة (أسوان، المنوفية،البحر الأحمر، دمياط، بورسعيد ، الفيوم، الإسماعيلية ،الشرقية، الاسكندرية)، بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم قطاع التعليم الفني علي مستوي ٦٠ مدرسة فنية .

وذكر أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات المصرية ممثلة في اتحاد الصناعات المصرية والمجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم وبعض شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لوضع بيئة مواتية لتأهيل الكوادر البشرية.

وأوضح أن هناك إجراءات تمت لوضع أطر للقضاء علي تحديات سوق العمل بالإضافة تطوير مناهج العمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المانحة مثل منظمات العمل الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية اليونيدو و وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.

وحول مسابقة ريادة الأعمال قال انها تتكون من ٤ مراحل من بينها اختيار الأفكار المطروحة والبالغ عددها ١٨٨فكرة ، وامكانية تنفيذ تلك الأفكار .

وأوضح أنه تم ترشيح ٨٤ مشروعا للوصول المرحلة الثانية من المسابقة تم اختيار ٢٥ منها وتصفيتها الى ١٠ افكار.
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