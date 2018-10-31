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محافظات

محافظ دمياط تكرم الدكتور إسماعيل طه لجهوده المبذولة في خدمة المحافظة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:56 م
محافظ دمياط تكرم
محافظ دمياط تكرم الدكتور إسماعيل طه
زينب الزغبي
عقدت اليوم بديوان عام المحافظة احتفالية كبرى لتكريم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط السابق والذى حصل على تجديد ثقة القيادة السياسية بتوليه مهام محافظة كفر الشيخ أغسطس الماضي والتى جاءت بحضور اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط و اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية و السادة أعضاء مجلس النواب.

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإلقاء كلمة خلال الاحتفالية عبرت فيها عن خالص احترامها وتقديرها لما قدمه من وقت وجهد وعمل لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات مشيدة بقدرته على تحدى الصعاب و جهده غير العادى لخدمة أبناء المحافظة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن دمياط قد شهدت الكثير والكثير من الإنجازات طوال الأربعة أعوام الماضية وذلك منذ تولى الدكتور إسماعيل طه مهام المحافظة فى فبراير 2015 متمنية له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.

كما توجهت المحافظ بخالص التهاني لأبناء محافظة كفر الشيخ على ما تشهده محافظتهم من طفرة كبيرة تحت قيادة سيادته.

ومن جانبه... تقدم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض على هذا التكريم وكذلك لأبناء محافظة دمياط على تعاونهم المخلص طوال الفترة الماضية متمنيا للمحافظة دوام التقدم والازدهار.

وفى نهاية الاحتفالية.. أهدت الدكتورة منال عوض درع المحافظة للدكتور إسماعيل طه تقديرا لمجهوداته الكبيرة داخل المحافظة.
محافظ دمياط تكرم الدكتور إسماعيل طه لجهوده المبذولة في خدمة المحافظة
محافظ دمياط تكرم الدكتور إسماعيل طه لجهوده المبذولة في خدمة المحافظة
محافظ دمياط تكرم الدكتور إسماعيل طه لجهوده المبذولة في خدمة المحافظة
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