مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور

دفع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بقافلة متكاملة إلى مدينة بيلا، لتوفير وبيع السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة "أنت في عنينا" التي أطلقها الحزب لمحاربة غلاء الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.



وقال النائب سيد أحمد عيسى، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، إن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع والخضراوات وخاصة البطاطس، بسبب انخفاض أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق الحرة والمحال التجارية.



وأشرف على توزيع السلع الغذائية وإعداد القافلة، كل من، المهندس فوزي الرفاعي أمين عام الحزب بمركز بيلا، ورأفت غالي الأمين المساعد لمركز بيلا، ومنى غالي أمينة المرأة، وسامي الإمام أمين العمل الجماهيري.



