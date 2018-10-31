ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:51 م
قافلة مواد غذائية
قافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ
محمود زيدان
دفع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بقافلة متكاملة إلى مدينة بيلا، لتوفير وبيع السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة "أنت في عنينا" التي أطلقها الحزب لمحاربة غلاء الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وقال النائب سيد أحمد عيسى، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، إن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع والخضراوات وخاصة البطاطس، بسبب انخفاض أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق الحرة والمحال التجارية.

وأشرف على توزيع السلع الغذائية وإعداد القافلة، كل من، المهندس فوزي الرفاعي أمين عام الحزب بمركز بيلا، ورأفت غالي الأمين المساعد لمركز بيلا، ومنى غالي أمينة المرأة، وسامي الإمام أمين العمل الجماهيري.

مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يدفع بقافلة مواد غذائية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ.. صور
loading...

ترشيحاتنا

صدمة للأهلي ..عرض صينى لـ كينو نجم بيراميدز مقابل 17 مليون دولار

11 مليون جنيه إعانات الفيفا لاتحاد الكرة في الميزانية السنوية .. مستند

خارجية الفلبين تصدر بيانا بشأن رعاياها المضبوطين فى حفل هالوين الرياض

مياه الأمطار تقتلع معبدًا بوذيا من مكانه .. فيديو

تعليق صادم لـ مصطفى يونس عن علاقته بالاهلي عقب توليه إدارة الكرة بالمصري

الزراعة: انفراج أزمة البطاطس خلال شهر.. فيديو

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

ننفرد بنشر أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

تصريح رونالدو بشأنه هو وميسي يستفز ميدو

طالب يقتل زميله بمطواة داخل مدرسة بالمنوفية

السجن عامين لنجم يوفنتوس الحائز على كأس العالم لارتباطه بالمافيا

أول تعليق من محامى شيرين عبد الوهاب بعد أزمة ألبومها مع الرقابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

فيديو

أحمد موسى يعرض أغنية تسلم الأيادي بعد عودة الرئيس من ألمانيا.. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. فيديو
طرح برومو فيلم The Quake والعرض الأول 14 ديسمبر المقبل.. فيديو
وليد جمال: بعض المصانع تعرضت للغلق بسبب قلة العمالة.. فيديو
ضبط تابوت بداخله مومياء بحوزة 4 أشقاء بالجيزة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟