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برلمان

أفريقية البرلمان تلتقي سفير إثيوبيا اليوم بمقر المجلس

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:19 ص
لجنة الشئون الأفريقية
لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تلتقي لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة النائب طارق رضوان بالسفير سينديسو أذانو - سفير إثيوبيا، اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بصالون كبار الزوار بمقر مجلس النواب.

وكانت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، التقت أمس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمقر المشيخة.

وتطرق لقاء اللجنة مع فضيلة شيخ الأزهر المنعقد الى دور الأزهر فى أفريقيا.

وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب طارق رضوان، كلا من النائب ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، النائب هشام مجدى، النائب حمدى بخيت، النائبة منى منير، النائبة شيرين فراج، والنائبة مى محمود.

ويأتى اللقاء، فى إطار سلسلة اللقاءات التى بدأت اللجنة فيها منذ دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، فى إطار خطتها لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة ستلتقي أيضًا مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى لقاءاتها مع المسئولين التنفيذيين وغير التنفيذيين لبحث خطط التوجه نحو أفريقيا.
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