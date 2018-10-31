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محافظات

بروتوكول بين الصحة وقومي المرأة للتوعية بمرض فيروس سي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:59 م
حملة ضد فيروس سي
حملة ضد فيروس سي
احمد صالح
وقعت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، بروتوكول تعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير الساريةً بناء علي تعليمات الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة وتوجيهات من الدكتور رمضان توفيق اسحاق مدير عام الطب الوقائى.

وذلك في إطار خطوات الإعداد والتجهيز لبروتوكول تعاون للتوعية عن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية, بدور المرأة فى نشر الوعى الصحى والتعبئة المجتمعية.

حضر توقيع البرتوكول الدكتورة امل اسماعيل الخليلى مديرة التثقيف الصحى بإدارة العريش والاعلامية حسناء الشريف مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة حيث ستقام الندوات يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس الدور الرابع مول القصاص.
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