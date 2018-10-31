بروتوكول بين الصحة وقومي المرأة للتوعية بمرض فيروس سي

وقعت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، بروتوكول تعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير الساريةً بناء علي تعليمات الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة وتوجيهات من الدكتور رمضان توفيق اسحاق مدير عام الطب الوقائى.





وذلك في إطار خطوات الإعداد والتجهيز لبروتوكول تعاون للتوعية عن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية, بدور المرأة فى نشر الوعى الصحى والتعبئة المجتمعية.



