ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: شرطة المحليات مهمة لسرعة تنفيذ أي قرارات

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:51 م
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،، إن الهدف من إنشاء شرطة ونيابة للمحليات هو سرعة تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية.

وأوضح "الدامى" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه عند إصدار قرارات إزالة ما ضد مخالفات بناء، يتم إرسالها إلى الشرطة، فتقوم بدورها بعمل دراسات أمنية قد تستغرق وقت طويل، لافتا إلى أن بعض القرارات لا تتحمل التأخير ووجود شرطة متخصصة للمحليات سيسرع من تنفيذ أى قرارات.

كان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قال "إن إنشاء شرطة ونيابة للمحليات، هذا مطلب جميع المحافظين السابقين، ولكنها مسألة تتعلق بالتحديث المؤسسى، والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، ومتفهمين أن هذه التوصية ستأخذ وقت، وسنعقد جلسة حوارية لحسم هذه المسألة".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

مياه الأمطار تقتلع معبدًا بوذيا من مكانه .. فيديو

رقم خرافى لمصروفات هيكتور كوبر فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية.. مستند

طالب يقتل زميله بمطواة داخل مدرسة بالمنوفية

تعليق صادم لـ مصطفى يونس عن علاقته بالاهلي عقب توليه إدارة الكرة بالمصري

أول تعليق من محامى شيرين عبد الوهاب بعد أزمة ألبومها مع الرقابة

المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية: اختلفنا في اللعب فضربته بمطواة

اللجنة الأولمبية تثمن دور مجلس النواب ورئيسه على مجهوداتهم تجاه الرياضة

الزراعة: انفراج أزمة البطاطس خلال شهر.. فيديو

مصروفات محمود سعد والمدير التنفيذى فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية .. مستند

نيمار مهدد بالحبس 6 أعوام بتهمة النصب على برشلونة

الموقف يشتعل بشرق المتوسط.. تركيا تتحدى قبرص واليونان وتبدأ التنقيب عن الغاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

فيديو

أحمد موسى يعرض أغنية تسلم الأيادي بعد عودة الرئيس من ألمانيا.. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. فيديو
طرح برومو فيلم The Quake والعرض الأول 14 ديسمبر المقبل.. فيديو
وليد جمال: بعض المصانع تعرضت للغلق بسبب قلة العمالة.. فيديو
ضبط تابوت بداخله مومياء بحوزة 4 أشقاء بالجيزة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟