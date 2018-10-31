برلماني: شرطة المحليات مهمة لسرعة تنفيذ أي قرارات

قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،، إن الهدف من إنشاء شرطة ونيابة للمحليات هو سرعة تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية.



وأوضح "الدامى" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه عند إصدار قرارات إزالة ما ضد مخالفات بناء، يتم إرسالها إلى الشرطة، فتقوم بدورها بعمل دراسات أمنية قد تستغرق وقت طويل، لافتا إلى أن بعض القرارات لا تتحمل التأخير ووجود شرطة متخصصة للمحليات سيسرع من تنفيذ أى قرارات.



كان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قال "إن إنشاء شرطة ونيابة للمحليات، هذا مطلب جميع المحافظين السابقين، ولكنها مسألة تتعلق بالتحديث المؤسسى، والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، ومتفهمين أن هذه التوصية ستأخذ وقت، وسنعقد جلسة حوارية لحسم هذه المسألة".