رئيس مدينة الحسنة بسيناء يستمع لشكاوى المواطنين

لجأ العميد ماجد أنيس، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء إلي طريقة جديدة لعقد اللقاء الجماهيري الدوري.



ونقل مكتبه إلى فناء ديوان المجلس لاستقبال الأهالي، بحضور عدلي اليماني، مساعد المحافظ لوسط سيناء، والمهندس عاطف عبيد، وكيل أول وزارة الزراعة بشمال سيناء.



واعتبر رئيس المجلس ذلك الإجراء يهدف إلى تسهيل الاستماع إلى مطالب جميع الأهالي وتيسير الإجراءات عليهم.. وتم حل كثير من المشكلات وتلبية مطالب المواطنين خاصة من قطاع الزراعة لتجهيز الأراضي وزراعتها بمحصول القمح والشعير.