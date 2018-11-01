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اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة بنها

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:35 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
تبدأ اليوم، الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة بنها، والتى تستمر حتى يوم 15 من شهر نوفمبر الجارى.

وقال الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، و2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وغير المرشحين.

وأضاف "المغربي"، أنه تم تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب، وعدد من الطلاب غير المرشحين.

وأكد الدكتور المغربي، حرص الجامعة على أن تجري الانتخابات الطلابية في حياد تام من قبل إدارة الجامعة والكليات ودون تدخل أو ضغوط، وأن يعطي الحرية كاملة للطلاب لاختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب، مشيرًا إلى أنه ليس للجامعة أي مصلحة في فوز طالب أو رسوب آخر، وأن الجامعة سوف تتعامل مع أي طالب يحصل على ثقة زملائه ممثلًا عنهم.

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