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رئيس شركة المعصرة: السوق المصري يستوعب أكثر من العدادات المنتجة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:53 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس عبد المنعم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، إن الطاقة الإنتاجية لمصنع عدادات الكهرباء الجديد يبلغ 750 ألف عداد في السنة في الوردية الواحدة، وفي حال اعتماد ورديتين عمل في اليوم سيتم إنتاج 1.5 مليون عداد في السنة.

وأضاف هنداوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السوق المصرية تستوعب أكثر من العدادات المنتجة من جانب الشركة.

وكشف المهندس عبد المنعم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، أن الشركة تقوم بإنتاج العدادات الكهرباء والمياه، كمكملة لشركات القطاع الخاص التي تقوم بإنتاج عدادات الكهرباء والمياه، وهي تنافسية تصب في النهاية في صالح الجميع.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، أن نسبة المكون المصري في العداد المنتج من جانب الشركة يصل إلى 43% في الوقت الراهن، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتصاعد إلى 65%، على أن يصل نسبة المكون المصري 85% بعد مرور عام من بدء الإنتاج.
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