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أخبار العالم

السجن عامين لنجم يوفنتوس الحائز على كأس العالم لارتباطه بالمافيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:50 م
ياكوينتا مع ديل بيرو
ياكوينتا مع ديل بيرو
حسام رضوان
قضت محكمة إيطالية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عامين على نجم نادي يوفنتوس الإيطالي السابق والحاصل على كاس العالم مع إيطاليا عام 2006، فينتشنزو ياكوينتا، لإدانته بحيازة الأسلحة والارتباط بالمافيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، قررت المحكمة سجن جوزيبي والد ياكوينتا لمدة 19 عاما في إطار محاكمة 148 شخصا ضمن قضية تعد الأكبر في إيطاليا، والتي تطال نشاط المافيا في شمال البلاد.

وأضافت أن جوزيبي وفينتشنزو وصفا الحكم داخل قاعة المحكمة بأنه "سخف وعار".

وأشارت القناة إلى ان ياكوينتا أمضى جزءا كبيرا من مسيرته الاحترافية مع نادي أودينيزي قبل الانضمام إلى السيدة العجوز في 2007، بعد تتويجه بكأس العالم مع الأتزوري في 2006، وأعلن اعتزاله بقمصان يوفنتوس عام 2003.
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