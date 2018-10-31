أميمة عزوز تعرض أزياء 2019 في عرض دولي بالقاهرة

تعرض مصممة الأزياء السعودية العالمية أميمة عزوز بعد غد الجمعة 2 نوفمبر مجموعتها الجديدة من فساتين وعبايات 2019م ، خلال النسخة الرابعة من عرض الأزياء الدولي "انترناشونال فاشون أورد" الذي تستضيفه القاهرة، بمشاركة كوكبة من أشهر نجوم الفن والجمال والأزياء في الوطن العربي.



وتعقد أميمة عزوز رئيسة أول لجنة لتصميم الأزياء بالسعودية مؤتمرًا صحفيًا "الخميس "، يسبق عرضها الذي يشهده فندق كونراد بالقاهرة عند السابعة من مساء الجمعة، بحضور صفوة نساء المجتمع، حيث تقدم 10 قطع جديدة، تتضمن أحدث خطوطها للعام الجديد من العبايات والفساتين، بأشكال وألوان مبتكرة تناسب المرأة الحالمة، وتعبر عن أصالة وتاريخ المرأة العربية وتطلعها إلى المستقبل برؤى واعدة، حيث تمزج في تشكيلتها الجديدة ببين الحداثة الأوربية والتراث العربي.



ويحظى العرض الدولي بمشاركة مجموعة من أبرز المصممين العرب، حيث تشارك صوفيا علاوي من المغرب، وكريم أكروف من الجزائر، وابتسام سلمان من البحرين، وهبة أبو النجا من مصر.



وعبرت أميمة عزوز عن سعادتها بتمثيل السعودية في المعرض الدولي، وقالت: أشعر بسعادة غامرة لتواجدي بين شقيقاتي من المبدعات العرب، ولا شك أننا نعمل في أول لجنة سعودية وخليجية لتصميم الأزياء على تعزيز التعاون بين جميع المصممات العرب، وفتح الطريق أمام المبدعات للتألق داخليًا وخارجيًا، حيث ستكون هناك العديد من المشاركات العربية والعالمية في الفترة المقبلة.



وشددت على تمسكها بهويتها الوطنية فى التصميمات التى تطغى عليها دائما العباءة الخليجية الشهيرة بلمسات عصرية، ولفتت إلى أن الأزياء يمكن أن تكون رسالة لها دور مهم في نشر التراث.. وقالت: نحن جميعًا نتفق على أن تراث الأمة يمثل تاريخها وهويتها، وعروضي ستعبر عن التراث الخليجي بشكل عام والتراث السعودي بكل تفاصيله من خلال أفكار مستوحاة من المناطق السعودية الثرية بتاريخها.. وتركيزي الأساسي هو إبراز هوية المرأة السعودية.



وأضافت: صورة المرأة في الخليج بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص تغيرت كثيرًا عن السابق، وبات لها دور بارز في جميع المجالات، ومع دخول الكثير من النساء في مجال التجارة والصناعة أتوقع أن تكون هناك بنية تحتية حقيقية للأزياء في المستقبل، حيث باتت المرأة السعودية حريصة على اقتناء ما يناسبها سواء من أزياء عملية أو موديلات سهرات ومناسبات.