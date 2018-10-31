محمود حميدة وأشرف زكى فى عزاء بدر تيسير

حرص الفنان محمود حميدة والفنان أشرف زكى ورشوان توفيق على تقديم واجب العزاء إلى أسرة الراحل بدر تيسير وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية والذي يقام حاليا.



وقد حرصت الفنانة المعتزلة شهيرة وأولادها عمرو ورانيا محمود ياسين على تلقى العزاء مع ابنة الراحل منة وذلك نظرا لصلة القرابة التى تجمع بينهما حيث كان الراحل زوج الإعلامية نانو حمدى شقيقة شهيرة.



ويعد مهندس الديكور بدر تيسير والد الفنانة الشابة منة تيسير توفي مساء الأحد الماضي، وشيعت جنازته عقب صلاة ظهر الاثنين من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.