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اقتصاد

أكاديمية البحث العلمي: ندعم تطوير منظومة التعليم الفني

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
محمد يحيى
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الأكاديمية بصدد توجيه كافة جهودها لتوظيف مبادرة الوكالة الأمريكية لدعم ريادة الأعمال ضمن توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال خلال فعاليات المسابقة النهائية لريادة الأعمال تحت عنوان فني مبتكر لتدريب 1364 متسابقا بـ 11 محافظة، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي و التربية والتعليم.

أضاف صقر ، أن هناك دعما من جانب الأكاديمية لخدمة التعليم ما قبل الجامعي وتطوير منظومة التعليم الفني فى البلاد .
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