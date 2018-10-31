مصروفات محمود سعد والمدير التنفيذى فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية .. مستند

ينشر صدى البلد مصروفات الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى التى وردت ضمن بنود الميزانية السنوية للجبلاية التي تم اعتمادها أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العمومية العادية للجبلاية التى جرت فعالياتها فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.



وأظهرت الميزانية السنوية التى تقدم بها سيف الله مصطفى مراقب الحسابات للجبلاية مصروفات المدير الفنى للاتحاد فى عام 2018 البالغ قدرها 240000 جنيه ولم تتغير عن نظيرتها فى العام السابق.



وكشفت الميزانية السنوية عن مصروفات مرتبات المدير التنفيذى للجبلاية فى عام 2018 والتى وصلت الى 420000 جنيه فيما كانت فى العام الماضى 394000 جنيه.