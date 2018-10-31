غرفة عمليات مستقبل وطن بالبحيرة: الكشف على مليون و800 ألف مواطن.. صور

أعلنت اليوم الأربعاء، غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بقيادة النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة أنه تم إجراء الفحص الطبي لـ مليون و800 ألف مواطن وتبين من الفحص إصابة قرابة 90 ألف مواطن بالفيروس فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "100 مليون صحة" الكشف عن «فيروس سي»، في مدن وقرى محافظة البحيرة، التي تدخل ضمن محافظات المرحلة الأولى للخطة القومية للقضاء على الفيروس.



وقال محمد زين الدين أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة إن وزارة الصحة وفرت جميع الأدوية والأجهزة والمعدات اللازمة لنجاح الحملة، القومية لإعلان مصر خالية من فيروس سي في 2020 ، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل فى 408 وحدات للكشف عن فيروس سي فى جميع قرى ومراكز المحافظة ، أن المستهدف من الحملة في البحيرة فحص 3 ملايين و 750 ألف مواطن.



وأشار زين الدين إلى أن الحزب بالمحافظة قام بتوعية المواطنين بضرورة التوجه إلى الوحدات الصحية لإجراء الفحوصات لنجاح الحملة وقام بطبع أكثر من 10 آلاف ورقة وتم توزيعها على الأهالي بالبحيرة للتوعية بالفحص، عمل تقرير يومي حول مجمل الحالات التى تم فحصها من شأنه أن يساهم فى نجاح الحملة وحث المواطنين على إجراء الفحوصات، وقام الحزب بتوفير وإتاحة عدد من الوسائل لمساعدة كبار السن على الوصول إلى وحدات الرعاية الصحية بالمحافظة من سيارات واستراحات لكبار السن.



وأكد محمد وجيه خالد أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أنه تم توفير غرفة عمليات مركزية تتواجد يوميا في المقر الرئيس للحزب بدمنهور لتجميع الإحصاء اليومي لكل مركز وبكل وحدة على حدة لبيان أوجه الإقبال أو عدمه والعمل علي إيجاد حلول سريعة أولا بأول ، وذلك بالتعاون مع أمناء المراكز والأقسام مع غرفة العمليات المكونة من أمين عام المحافظة رئيسا وأمين التنظيم نائبا وعضوية كل من أمين شئون العضوية والعمل الجماهيري والشباب والمرأة والإعلام والعلاقات العامة ومتحدي الإعاقة والشئون البرلمانية والمالية والعمال والتقييم والمتابعة.



وأوضح محمود عبد الصبور أمين إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة ، أن المسح الشامل لفيروس سي" يتضمن الكشف المبكر عن مرض زيادة نسبة السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة"، واكتشاف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض بهدف الحد من مضاعفاته هذا بالإضافة إلى عمل الفحوص الطبية والمعملية الخاصة في أماكن الإحالة وصرف العلاج اللازم لها من خلال المراكز المعتمدة من اللجنة القومية "لفيروس سي" بالمحافظة ، تقدم للمواطن مجانا وتتم بصورة بطاقة الرقم القومي ، ويشرف على الحملة حزب مستقبل وطن فى جميع قرى ومدن المحافظة وتم توعية التلاميذ داخل المدارس حتى يقوموا بنقل التوعية لأسرهم في المنازل.