ريتشارد الحاج يروج لـ ألبوم فاطمة عيد على الإنترنت.. فيديو

روج المنتج ريتشارد الحاج لألبوم فاطمة عيد الجديد "أنا بنت عمك " من خلال صفحته على الفيس بوك.
وعلق الحاج وكتب "فتخر بطرح ألبوم أسطورة الفن الشعبي فاطمة عيدألبوم #أنا_بنت_عمك متاح الآن على اليوتيوب" .
يذكر أن الألبوم يتضمن أغاني تتضمن توزيعات جديدة لعدد من الأغاني القديمة إضافة لمجموعة من الأغنيات الجديدة المبهجة التي تتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.
وعلق الحاج وكتب "فتخر بطرح ألبوم أسطورة الفن الشعبي فاطمة عيدألبوم #أنا_بنت_عمك متاح الآن على اليوتيوب" .
يذكر أن الألبوم يتضمن أغاني تتضمن توزيعات جديدة لعدد من الأغاني القديمة إضافة لمجموعة من الأغنيات الجديدة المبهجة التي تتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.