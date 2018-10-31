ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ريتشارد الحاج يروج لـ ألبوم فاطمة عيد على الإنترنت.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:04 م
صدى البلد
سمر سعد
روج المنتج ريتشارد الحاج لألبوم فاطمة عيد الجديد "أنا بنت عمك " من خلال صفحته على الفيس بوك.

وعلق الحاج وكتب "فتخر بطرح ألبوم أسطورة الفن الشعبي فاطمة عيدألبوم #أنا_بنت_عمك متاح الآن على اليوتيوب" .

يذكر أن الألبوم يتضمن أغاني تتضمن توزيعات جديدة لعدد من الأغاني القديمة إضافة لمجموعة من الأغنيات الجديدة المبهجة التي تتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.

loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاهلي والترجي والقنوات الناقلة

الحكم على 42 فتاة و6 شباب متهمين بممارسة الرذيلة في الهرم 14 نوفمبر

مدبولي يتسلم الوشاح التقليدي لأهل جنوب السودان نيابة عن السيسي

شاهد.. تعليق ناري لتوفيق عكاشة على أجور الفنانين يتسبب في أزمة

تصريح رونالدو بشأنه هو وميسي يستفز ميدو

عضو مجلس إدارة المصري يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن بعد الرحيل لبيراميدز

ننفرد بنشر أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

سجن سيدة كويتية بسبب توجيه الشتائم لأبنائها أثناء مذاكرة دروسهم

الأهلى والزمالك يعودان إلى كأس العالم للأندية بعد إبعاد البطولة عن قطر

المرجيحة تتسبب فى مصرع تلميذ بمدرسة خاصة بعد تهشم رأسه فى أوسيم

اللجنة الأولمبية تثمن دور مجلس النواب ورئيسه على مجهوداتهم تجاه الرياضة

شاهد.. سيدة تضع مولودها داخل سوبر ماركت في 120 ثانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

فيديو

أحمد موسى يعرض أغنية تسلم الأيادي بعد عودة الرئيس من ألمانيا.. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. فيديو
طرح برومو فيلم The Quake والعرض الأول 14 ديسمبر المقبل.. فيديو
وليد جمال: بعض المصانع تعرضت للغلق بسبب قلة العمالة.. فيديو
ضبط تابوت بداخله مومياء بحوزة 4 أشقاء بالجيزة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟