ريتشارد الحاج يروج لـ ألبوم فاطمة عيد على الإنترنت.. فيديو

روج المنتج ريتشارد الحاج لألبوم فاطمة عيد الجديد "أنا بنت عمك " من خلال صفحته على الفيس بوك.



وعلق الحاج وكتب "فتخر بطرح ألبوم أسطورة الفن الشعبي فاطمة عيدألبوم #أنا_بنت_عمك متاح الآن على اليوتيوب" .



يذكر أن الألبوم يتضمن أغاني تتضمن توزيعات جديدة لعدد من الأغاني القديمة إضافة لمجموعة من الأغنيات الجديدة المبهجة التي تتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.



