مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم قوافل طبية بقرى المحافظة.. صور

نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة بالإسماعيلية، عددا من القوافل الطبية، اليوم الأربعاء، في إطار حرص الحزب على استمرارية خدمة جميع الأهالي بمحافظة الإسماعيلية ووصول القوافل الطبية الى كل مكان بالمحافظة.





وأعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، إلى وصول القافلة، قريه نفيشه بمركز الإسماعيلية، وتم الكشف وتقديم العلاج مع إجراء التحاليل الطبية لعشرات من أهالي القرية الذين ابدوا ارتياحهم وشكرهم لقيادات الحزب، على تقديم العلاج والكشف الطبي في كل التخصصات، وإجراء التحاليل الطبية مجانا.



