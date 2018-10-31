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مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم قوافل طبية بقرى المحافظة.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:13 م
مستقبل وطن بالاسماعيلية
مستقبل وطن بالاسماعيلية ينظم قوافل طبية بقرى المحافظة
ماجدة بدوى وعبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة بالإسماعيلية، عددا من القوافل الطبية، اليوم الأربعاء، في إطار حرص الحزب على استمرارية خدمة جميع الأهالي بمحافظة الإسماعيلية ووصول القوافل الطبية الى كل مكان بالمحافظة.

وأعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، إلى وصول القافلة، قريه نفيشه بمركز الإسماعيلية، وتم الكشف وتقديم العلاج مع إجراء التحاليل الطبية لعشرات من أهالي القرية الذين ابدوا ارتياحهم وشكرهم لقيادات الحزب، على تقديم العلاج والكشف الطبي في كل التخصصات، وإجراء التحاليل الطبية مجانا.

جدير بالذكر أن القوافل الطبية تتم باشراف كامل مع مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، وقال الدكتور أحمد دندش، مسئول القوافل الطبية بالحزب إن هذه القوافل تاني لخدمة أهالينا في القري والمدن بالإسماعيلية لتقديم خدمة صحية متكاملة.
مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم قوافل طبية بقرى المحافظة.. صور
مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم قوافل طبية بقرى المحافظة.. صور
مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم قوافل طبية بقرى المحافظة.. صور
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