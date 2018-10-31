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اقتصاد

انطلاق فعاليات الدورة السابعة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي.. اليوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
محمد يحيى
انطلقت، صباح اليوم فعاليات اجتماعات الدورة السابعة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتى تعقد خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل بمدينة كييف الأوكرانية بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والسفير الدكتور حسام الدين علي سفير مصر في اوكرانيا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وأوجه التعاون الجمركي بين البلدين .

وخلال الاجتماع أكد الجانبان على رغبتهما في تسريع النظر فى توقيع اتفاق التعاون والمساعدة الثنائية في الشؤون الجمركية بين حكومتى مصر وأوكرانيا .

كما أكد الجانبان على أهمية التعاون الثنائي حول المساعدة الإدارية والتي من شأنها تيسير إقرار بعض الإجراءات لمنع الأعمال التي قد تسبب ضررا للمصالح الاقتصادية لكل من الدولتين.

وتم تبادل نقاط الاتصال بمصلحتى الجمارك فى كلا الجانبين لتفعيل أوجه التعاون الثنائي التي يتم الاتفاق عليها وتسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين.
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