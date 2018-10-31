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أخبار البلد

إغلاق اللجان الانتخابية لفرز أصوات الناخبين بالغرف السياحية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
أغلقت اللجان الانتخابية أبوابها منذ قليل أمام أعضاء الجمعيات العمومية بالغرف السياحية المشاركين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء و أعضاء مجالس إلادارات ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الأربعاء.

وتقوم اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بفرز الأصوات يعقبها إعلان النتائج.

من جانبها تتطلع وزارة السياحة إلى اتمام هذه الانتخابات في روح يسودها الود والتعاون وتغليب المصلحة العامة، حتى تكون هناك مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن القطاع السياحي تعمل على النهوض به.

يذكر أنه سبق وأن تم فتح باب الترشح للانتخابات يوم السبت 8 سبتمبر الماضي، ولمدة 6 أيام.
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