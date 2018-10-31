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منوعات

مياه الأمطار تقتلع معبدًا بوذيا من مكانه .. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو، يظهر لحظة اقتلاع مياه الأمطار معبدا بوذيا في كمبوديا من مكانه، حيث يقع على ضفة أحد الأنهار في البلاد، بفعل الأمطار الغزيرة التى ضربت المنطقة.

وتحرك المعبد من مكانه فى مشهد نادر باتجاه شاطئ النهر، ولحسن الحظ نجح أحد الأشخاص فى توثيق الحدث بكاميرا هاتفه المحمول بالقرب من العاصمة بنوم بنه، على ضفاف نهر ميكونج.

الغريب أن المعبد استقر فوق المياه على الشاطئ دون أن يتضرر، وهرع رواد المعبد وسكان المنطقة، لإنقاذ الموقف بعدما أصيبوا بالفزع الشديد.

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