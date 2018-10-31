التعليم: زيادة المدارس الألمانية داخل الدولة فور عودة الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ، أنه تم الاتفاق على تقديم الدعم الألماني للدولة المصرية في مجال التعليم الفني وإصلاحه.



وأضاف في تصريحات لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " ، أن الدولة الألمانية تعتبر مصر شريكا استراتيجيا مهما ، مؤكدا أنه سيتم زيادة عدد المدارس الألمانية من 7 إلى 15 مدرسة.



وأردف "الرئيس السيسي كلفنا بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد توكيد جودة برامج التعليم" ، مضيفا أنه سيتم البدء في إنشاء المدارس ، فور عودة الرئيس السيسي من برلين .