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التعليم: زيادة المدارس الألمانية داخل الدولة فور عودة الرئيس السيسي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ، أنه تم الاتفاق على تقديم الدعم الألماني للدولة المصرية في مجال التعليم الفني وإصلاحه.

وأضاف في تصريحات لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " ، أن الدولة الألمانية تعتبر مصر شريكا استراتيجيا مهما ، مؤكدا أنه سيتم زيادة عدد المدارس الألمانية من 7 إلى 15 مدرسة.

وأردف "الرئيس السيسي كلفنا بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد توكيد جودة برامج التعليم" ، مضيفا أنه سيتم البدء في إنشاء المدارس ، فور عودة الرئيس السيسي من برلين .
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