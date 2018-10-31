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فن

هانى فرحات وعد وأوفى بمساعدة المواهب ويبدأ بحفل الشرنوبى الجمعة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
سمر سعد
وعد المايسترو العالمى هانى فرحات بالوقوف بجانب المواهب الشابه والمتميزة ويبدأ بحفل المطرب الشاب محمد الشرنوبى الجمعه ٢ نوفمبر على مسرح الماريكى بكايرو فيستيفال سيتى.

كما صرح فرحات بانه على وعد منه بدايه من عام 2019 بالوقوف بجانب الأصوات والمطربين الشباب وسوف يقوم بدعمهم فنيا طوال عام 2019.

من المعروف ان محمد الشرنوبي اطلق مؤخرا اغنية سينجل بعنوان " النفسية وقرر تصوير أغنيته الجديدة "النفسية"، والتى حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل 5 أيام تقريبا، كما أنها الأعلى تحميلا على تطبيق "أنغامى.
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