برلماني يقترح إنشاء شرطة ونيابة للمحليات

قال بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كم التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء كبير للغاية، لذلك اقترحت لجنة الإدارة المحلية، إنشاء شرطة متخصصة كشرطة المرافق والآثار تسمى شرطة ونيابة المحليات".



وأوضح النويشى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أنه فى ظل الكم الكبير التعديات والمخالفات وانشغال جهاز الشرطة بقضايا أهم، إضافة الى ان قرارات الإزالة تحتاج دراسات أمنية تأخذ وقتا طويلا، فإن الحل هو وجود شرطة متخصصة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أكد خلال اجتماع سابق له مع المحافظين على ضرورة التصدى لأى مخالفات بناء أو تعديات على الاراضى الزراعية فى مرحلة المهد.



كان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قد أكد أن إنشاء شرطة ونيابة للمحليات، مطلب جميع المحافظين السابقين، ولكنها مسألة تتعق بالتحديث المؤسسي، والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، "ونحن متفهمون أن هذه التوصية ستأخذ وقتا، وسنعقد جلسة حوارية لحسم هذه المسألة".

