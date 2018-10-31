11 مليون جنيه إعانات الفيفا لاتحاد الكرة في الميزانية السنوية .. مستند

ينشر صدى البلد مصروفات المبالغ المالية التي تلقاها اتحاد الكرة على بند إيرادات إعانات وتبرعات من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم التي وردت ضمن بنود الميزانية السنوية لاتحاد الكرة التي تم اعتمادها أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العمومية العادية للجبلاية التى جرت فعالياتها فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.



وأظهرت الميزانية السنوية التى تقدم بها سيف الله مصطفى مراقب الحسابات للجبلاية حصول الاتحاد على إعانات من الفيفا فى عام 2018 بلغت قيمتها 11330845 جنيها بزيادة مالية عن عام 2017 حيث كانت قيمتها 5866281 جنيها.



وكشفت الميزانية السنوية عن تلقى الجبلاية إعانات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى عام 2018 بلغ قدرها 2880000 جنيه فى حين لم يتلق فى العام الماضى أية إعانات.



وبلغ اجمالي التبرعات والإعانات فى 2017 من الفيفا والكاف 5866281 جنيها فى حين بلغت 14210845 جنيها خلال عام 2018 .

