أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. فيديو

بدأ الإعلامى أحمد موسى، حلقة اليوم، بمقطع فيديو عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا.





وعرض موسى، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كلمة الرئيس السيسي فى ألمانيا وعن دور الشركات الألمانية فى مصر.



