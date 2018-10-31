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أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
البهى عمرو
بدأ الإعلامى أحمد موسى، حلقة اليوم، بمقطع فيديو عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا.

وعرض موسى، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كلمة الرئيس السيسي فى ألمانيا وعن دور الشركات الألمانية فى مصر.

شهدت زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا، عقد جولة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، والرئيس الألمانى وكذلك مع رئيس البرلمان البوندستاج، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان، وذلك للتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتدادا لما تشهده مسيرة التعاون مع ألمانيا من تطور نوعى خلال السنوات الأخيرة.
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