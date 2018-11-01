زراعة مشتهر الأولى في مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية بجامعة بنها

فازت كلية الزراعة بمشتهر بالمركز الأول فى مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية لكليات جامعة بنها والتي تم تنظيمها الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها.





وقال الدكتور غازي عصاصة مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، إن هذه المسابقة تساهم بشكل كبير في إثراء محتوي المواقع الإلكترونية للكليات وزيادة الخدمات الإلكترونية المقدمة على المدى الطويل، كذلك تساهم في تحسين رؤية الموقع الإلكتروني للجامعة وترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.





من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي –المشرف على التعاون الدولي ومشروعات التطوير بقطاع الدراسات العليا، أن الفائزين بالمسابقة بالدورة الأولى - يناير 2018، بناء على تقرير اللجنة المركز الأول كلية الزراعة والمركز الثاني كلية التربية الرياضية والمركز الثالث كلية التربية.