أحمد موسى يعرض أغنية تسلم الأيادي بعد عودة الرئيس من ألمانيا.. فيديو

عرض الإعلامى أحمد موسى، خلال حلقة اليوم، أغنية تسلم الأيادى بعد عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من لألمانيا.





وعرض "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة الرئيس السيسي فى ألمانيا وعن دور الشركات الألمانية فى مصر.



