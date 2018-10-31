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أحمد موسى يعرض أغنية تسلم الأيادي بعد عودة الرئيس من ألمانيا.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسى، خلال حلقة اليوم، أغنية تسلم الأيادى بعد عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من لألمانيا.

وعرض "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة الرئيس السيسي فى ألمانيا وعن دور الشركات الألمانية فى مصر.

وشهدت زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا، عقد جولة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، والرئيس الألمانى وكذلك مع رئيس البرلمان البوندستاج، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان، للتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتداداً لما تشهده مسيرة التعاون مع ألمانيا من تطور نوعى خلال السنوات الأخيرة.
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