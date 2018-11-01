ضبط 1834 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالشرقية

أكد الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.





وأضاف "توفيق"، أن مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت بشن حملة تفتيشية لمراقبة حركة الأدوية البيطرية بمركز ومدينة بلبيس لضبط الأدوية المخالفة ومصادرتها وتحرير محاضر للمخالفين.





وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 1834 عبوة لــ 77 صنف دواء بيطري مخالفًا ومنتهي الصلاحية ومجهول المصدر ومحظور تداولها بيطريًا بمركز بلبيس، مؤكدًا تواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لضبط سوق الدواء البيطري للحفاظ على صحة المواطنين وزيادة الثروة الحيوانية بالمحافظة.