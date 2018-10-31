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فوزى: وزارة الطيران أنهت الاستعدادات لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:15 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال المهندس أحمد فوزي ، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ، أن وزارة الطيران المدني اتمت الاستعداد لإستقبال الشباب الوافدين من " 109 " دول بإجمالي " 5000 " شاب.

وأضاف فوزي في تصريحات لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، إن هناك 50 منسقا لإستقبال الوافدين فور وصولهم إلى الأراضي المصرية ، بالإضافة إلى توفير كل المستلزمات اللازمة لهم.

وتابع " تم تجهيز المطارات بشاشة عرض كبيرة ، لنقل فعاليات منتدي شباب العالم أمام الجميع.
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