فوزى: وزارة الطيران أنهت الاستعدادات لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

قال المهندس أحمد فوزي ، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ، أن وزارة الطيران المدني اتمت الاستعداد لإستقبال الشباب الوافدين من " 109 " دول بإجمالي " 5000 " شاب.



وأضاف فوزي في تصريحات لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، إن هناك 50 منسقا لإستقبال الوافدين فور وصولهم إلى الأراضي المصرية ، بالإضافة إلى توفير كل المستلزمات اللازمة لهم.



وتابع " تم تجهيز المطارات بشاشة عرض كبيرة ، لنقل فعاليات منتدي شباب العالم أمام الجميع.

