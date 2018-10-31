إعفاء الطلاب وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم المدن الجامعية بالعريش

أعلن رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي أنه سيتم إعفاء الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح، وكذا أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الإقامة والإعاشة في المدن الجامعية.



وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم التنسيق مع محافظة شمال سيناء يتم بموجبه تكفل المحافظة بسداد الرسوم عنهم.. مشيرا إلى أنه تم توفير الاعتمادات المالية لهذا الغرض، لافتا إلى أنه جاري العمل على استرداد الطلاب من الفئات المعفاة لما تم تسديده كرسوم في هذا الشأن.



وأكد تعهد الجامعة بعدم التأخر عن مساعدة الطلاب الذين لهم ظروف صعبة وتقديم كافة الدعم اللازم لهم وإعفاء من يستحق منهم.. لافتا إلى أنه نظرا لظروف المحافظة.



وألمح إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إعفاء طلاب جامعة العريش من أي زيادة في الرسوم الدراسية والإقامة في المدن الجامعية، والتيسير عليهم في قبول التحويلات الورقية من الجامعات والمعاهد الفنية إلى جامعة العريش، أسوة بما تم خلال العامين الماضيين.