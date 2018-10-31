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رياضة

ديوكوفيتش ينتزع صدارة التصنيف العالمي للتنس بعد انسحاب نادال من بطولة باريس

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن الإسباني رافائيل نادال غيابه عن المشاركة في بطولة باريس بيرسي للأساتذة، ما يعني فقدانه صدارة التصنيف العالمي، الإثنين المقبل، لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال المصنف الأول حاليًا: "شعرت بتحسن هذه الأيام، لكني بدأت في الشعور بآلام في البطن، خاصة أثناء الإرسال، ونصحني الطبيب بعدم اللعب".

وأثار انسحاب نادال شكوكا حول قدرته على المشاركة في البطولة الختامية التي ستقام في لندن.

وعاد فيدرر إلى المشاركة في البطولة بعد غياب دام ثلاث سنوات ساعيا لتحقيق لقبه رقم 100 في مسيرته الاحترافية بعد أن أحرز لقب بطولة بازل الأسبوع الماضي.

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